Tennis. Al Torneo internazionale “Città di Caltanissetta”, 2° trofeo BCC, il britannico Clarke guida il tabellone principale; il 1° giugno finali delle qualificazioni e debutto del Main Draw

Entra nel vivo sui campi del TC Caltanissetta il “Secondo Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo”, prestigioso appuntamento internazionale dell’ITF World Tennis Tour dotato di un montepremi complessivo di 30.000 dollari. Con la compilazione del tabellone principale e la definizione del programma di lunedì 1° giugno, il torneo si prepara a regalare grande spettacolo agli appassionati siciliani.

La giornata di domenica 31 maggio ha allineato il tabellone di qualificazione ai turni decisivi. Tra le prestazioni di maggior rilievo spicca la netta vittoria del siciliano Rosario Lanza, autore di una prova maiuscola contro Manuel Potenza, sconfitto 6-1 6-3. Battaglia drammatica e di altissimo livello agonistico, invece, tra Jacopo Borsoi (testa di serie n. 9) e il connazionale Marco Colore, conclusasi solo al super tie-break del terzo set a favore di Borsoi con il punteggio di 7-6(5) 6-7(4) [12-10]. Avanza senza problemi la testa di serie numero 12, il tedesco Henri Haupt, che ha liquidato Clemente Aiello con un rapido 6-3 6-0.

C’è grande attesa per l’inizio delle sfide del tabellone principale. Il sorteggio ufficiale guidato dal Supervisor ITF Vesselina Doneva, svolto ieri, ha designato come prima testa di serie il britannico Jay Clarke (n. 251 del ranking mondiale), che farà il suo esordio contro l’azzurro Iannis Miletich. Nella parte bassa del tabellone, il numero 2 del seeding è l’italiano Gabriele Piraino (n. 383), atteso al debutto da un insidioso derby contro Lorenzo Lorusso. Le prime 8 teste di serie del Tabellone Principale: 1. Jay Clarke (GBR) | 2. Gabriele Piraino (ITA) | 3. Luca Potenza (ITA) | 4. Juan Cruz Martin Manzano (ITA) 5. Massimo Giunta (ITA) | 6. Carlos Lopez Montagud (ESP) | 7. Mae Malige (FRA) | 8. Fausto Tabacco (ITA)

Il programma di lunedì 1 giugno, coordinato dal Direttore del Torneo Ivano Aquilina, prevede una fitta successione di incontri a partire dalle ore 12:00. La sessione diurna sarà interamente dedicata agli ultimi e decisivi turni di qualificazione, che assegneranno i pass per il tabellone principale.

A partire dalle ore 19:00, i riflettori si accenderanno sui primi due match del Main Draw che promettono scintille e grande affluenza di pubblico: sul campo Centrale esordirà l’irlandese Conor Gannon contro la wild card azzurra Sebastiano Cocola, mentre sul Campo 1 andrà in scena l’atteso match tra il giovane talento italiano Lorenzo Beraldo e lo spagnolo Rafael Izquierdo Luque.

RISULTATI QUALIFICAZIONI: R. Lanza (ITA) d M. Potenza (ITA) 61 63; C. Gasparo Morticella (ITA) d S. Di Simone (ITA) 62 61; B. Di Benedetto (ITA) d A. Raneri (ITA) 26 61 [10-8]; F. Gargano (ITA) d A. Lo Destro (ITA) 63 16 [10-5]; F. Mineo Mineo (ITA) d J. Antonelli (ITA) 16 60 [10-3]; F. Varsalona (ITA) d S. Macchione (ITA) 60 64; J. Borsoi (ITA) d M. Colore (ITA) 76(5) 67(4) [12-10]; H. Haupt (GER) d C. Aiello (ITA) 63 60