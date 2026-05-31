Mussomeli, agricoltori e allevatori in piazza con trattori ai festeggiamenti del neo sindaco Gianluca Nigrelli con auspici e attese. Già a lavoro.

MUSSOMELI – Non solo la Piazza Roma ma anche la piazza Caltanissetta, l’altra sera, pullulavano di persone che hanno partecipato ai festeggiamenti per l’elezione del nuovo sindaco di Mussomeli Gianluca Nigrelli. Oltre due ore gioiosamente condivise, in un clima festaiolo e di compiacimento, a conclusione del periodo elettorale che ha registrato l’elezione plebiscitaria del sindaco Nigrelli e l’elezione dei consiglieri comunali in un mix di nuovi e vecchi rappresentanti. Le parole ricorrenti della serata sono state “ringraziamento”, “continuità” e “coesione”, testimoniate sul palco dal sindaco, assessori e consiglieri, tutti applauditi dal numeroso pubblico che con la presenza ha dimostrato di essere una comunità coesa che guarda fiduciosa allo sviluppo territorio. Uno dei momenti più significativi è stato l’arrivo in Piazza Caltanissetta di 34 trattori guidati da agricoltori e allevatori. Su alcuni di essi sono saliti simbolicamente Nigrelli e Catania, in un gesto volto a ribadire l’attenzione dell’amministrazione verso il settore agricolo. Una iniziativa-messaggio: continuare ad attenzionare la categoria come già dimostrato dal sindaco uscente, sempre al loro fianco. L’idea è stata del giovane neo consigliere comunale Alessandro Calogero Noto supportato dagli agricoltori ed allevatori che ha così commentato l’iniziativa:. “Questa iniziativa ha voluto mettere in risalto il ruolo, il sacrificio e il valore degli agricoltori, che ogni giorno lavorano con impegno e dedizione, contribuendo in maniera concreta alla crescita economica e sociale della nostra realtà. L’agricoltura non è soltanto tradizione, ma anche forza, identità e futuro”. La serata, coordinata e condotta dal sorprendente e tuttofare Seby Lo Conte, si è conclusa col taglio e l’assaggio di una grande torta con l’augurio di un proficuo lavoro della nuova amministrazione nell’interesse della comunità mussomelese.