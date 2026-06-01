Sommatino. Dal 1° giugno entra in vigore il nuovo calendario della raccolta rifiuti

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha inteso ricordare alla Cittadinanza che da Lunedì 1 Giugno entra in vigore il nuovo calendario della raccolta rifiuti.
Il NUOVO CALENDARIO per il RITIRO dei RIFIUTI è il seguente:
LUNEDÌ: Umido e Pannolini
MARTEDÌ: Plastica
MERCOLEDÌ: Umido e Pannolini
GIOVEDÌ: Carta Cartone e Pannolini
VENERDÌ: Umido e Vetro
SABATO: Indifferenziato e Pannolini
La cittadinanza è invitata a seguire i nuovi dettami in materia di conferimento differenziato dei rifiuti sulla base di quanto previsto nel nuovo calendario.
Infine è stato reso noto che MARTEDÌ 2 GIUGNO, in occasione della Festa della Repubblica, il servizio di raccolta dei rifiuti si svolgerà regolarmente. Pertanto, come previsto dal NUOVO CALENDARIO, sarà effettuato il ritiro della PLASTICA.