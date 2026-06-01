Salute

Sommatino. Dal 1° giugno entra in vigore il nuovo calendario della raccolta rifiuti

Redazione 1

Sommatino. Dal 1° giugno entra in vigore il nuovo calendario della raccolta rifiuti

Lun, 01/06/2026 - 00:27

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SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha inteso ricordare alla Cittadinanza che da Lunedì 1 Giugno entra in vigore il nuovo calendario della raccolta rifiuti.

Il NUOVO CALENDARIO per il RITIRO dei RIFIUTI è il seguente:

LUNEDÌ: Umido e Pannolini

MARTEDÌ: Plastica

MERCOLEDÌ: Umido e Pannolini

GIOVEDÌ: Carta Cartone e Pannolini

VENERDÌ: Umido e Vetro

SABATO: Indifferenziato e Pannolini

La cittadinanza è invitata a seguire i nuovi dettami in materia di conferimento differenziato dei rifiuti sulla base di quanto previsto nel nuovo calendario.

Infine è stato reso noto che MARTEDÌ 2 GIUGNO, in occasione della Festa della Repubblica, il servizio di raccolta dei rifiuti si svolgerà regolarmente. Pertanto, come previsto dal NUOVO CALENDARIO, sarà effettuato il ritiro della PLASTICA.

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