Caltanissetta Serata all’insegna di musica e solidarietà al Teatro Rosso di San Secondo con il “Galà dell’Amicizia Rotariana”

CALTANISSETTA. E’ stata una serata all’insegna della musica, dell’amicizia e della solidarietà sabato 30 Maggio 2026, alle ore 20,00, al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, dove si è svolto il “Galà dell’Amicizia Rotariana – verso la Rotary Foundation”, promosso da Gaetano Alù delegato Distrettuale dell’Area Nissena della Rotary Foundation del Distretto 2110 Sicilia-Malta insieme a Manlio Galatioto.

Lo spettacolo musicale è stato introdotto da Gaetano Alù, con i saluti di benvenuto e i ringraziamenti agli artisti e agli sponsor.

E’ stato proiettato un video relativo alle attività svolte dalla Fondazione Rotary, accompagnato da un intervento di Valerio Cimino Coordinatore Regionale Rotary Foundation per la Zona 14 (Italia, Malta, San Marino) per l’anno rotariano 2024-2025 e confermato per il periodo 2025-26.

Inizia lo spettacolo musicale “Soundtrack Canzoni da vedere”, con l’interpretazione magistrale di Fabrizio Voghera del monologo di Charlie Chaplin dal film il Grande Dittatore 1940. Lo spettacolo è proseguito con l’esecuzione da parte di Fabrizio Voghera e Valentina Camilleri delle più celebri colonne sonore dei film più famosi. I due artisti sono stati eccezionali, hanno deliziato ed emozionato i numeri amici presenti.

L’iniziativa, inserita nell’anno rotariano 2025-2026 punta a sostenere le attività della Rotary Foundation, il braccio operativo e filantropico del Rotary impegnato in tutto il mondo in progetti umanitari, sanitari, educativi e sociali. La fondazione sostiene interventi per la lotta alle malattie, l’accesso all’acqua potabile, l’istruzione, la tutela dell’ambiente e il contrasto alla povertà, con programmi che coinvolgono comunità locali e internazionali.

Ad animare la serata sono stati due artisti molto apprezzati dal pubblico: la cantante sancataldese Valentina Camilleri e Fabrizio Voghera, interprete e performer noto nel panorama teatrale e musicale italiano.

Voghera vanta una lunga carriera artistica che lo ha visto protagonista accanto a Riccardo Cocciante e in alcuni dei musical più celebri degli ultimi decenni. Ha preso parte all’opera popolare “Notre-Dame de Paris”, interpretando i ruoli di Quasimodo e Claude Frollo in oltre 250 repliche, oltre a fare parte del Musical “Giulietta e Romeo” firmato da Cocciante e Pasquale Panella. Voghera nel corso della sua carriera ha partecipato anche a numerose trasmissioni Rai, tra cui “Domenica In”, “Uno Mattina” e “Mezzogiorno in famiglia”.

La manifestazione ha visto anche la partecipazione della scuola di danza di Caltanissetta “Scarpette Rosse” della maestra Francesca Gallina, che ha contribuito a rendere ancora più ricco lo spettacolo.

Lo spettacolo è stato molto apprezzato dal pubblico del Rosso di San Secondo cha ha toccato le 450 presenze. Gaetano Alù afferma che è stato un successo strepitoso sia per la qualità degli artisti che per il numero dei partecipanti.

I responsabili dell’Area Nissena Rotary Foundation Gaetano Alù e Manlio Galatioto hanno manifestato la loro soddisfazione.