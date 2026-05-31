Governatore zonale Misericordie CL – Enna Santo Cantali in visita a Mussomeli. Rieletto consigliere Nazionale del Movimento.

Il Presidente Nazionale Misericordie Domenico Giani

MUSSOMELI – Risale al 2021 l’elezione a consigliere nazionale delle Misericordie del governatore della Misericordia di Regalbuto Santo Cantàli, responsabile del coordinamento zonale Misericordie Caltanissetta- Enna. E proprio nelle scorse settimane è stato a Mussomeli presso la sede di Piazzale Mongibello per gli incontri di routine che riguardano il settore. E’ bene ricordare che le Misericordie svolgono un ruolo strategico nell’ambito del volontariato organizzato, operando quotidianamente per affrontare importanti sfide sociali, dall’assistenza alla popolazione fino al sostegno delle persone e delle famiglie in condizioni di fragilità. Una missione che interessa da vicino anche i nostri territori, dove il volontariato, da sempre, qui a Mussomeli, è stato terreno fertile e rappresenta un punto di riferimento importante, garantendo vicinanza, solidarietà e supporto concreto alle comunità e alle persone più vulnerabili. Proprio ieri il dinamico Santo Cantali, in occasione dell’annuale Assemblea Nazionale delle Misericordie, tenutasi a Montecatini Terme,è stato riconfermato consigliere nazionale del Movimento, rappresentando così questo nostro lembo di terra, dove la solidarietà viene concretamente testimoniata sul campo. “Ringrazio le consorelle e i confratelli per la fiducia che hanno voluto accordarmi ancora una volta – ha dichiarato Cantali –. È una responsabilità che accolgo con gratitudine e che mi motiva a continuare a servire il nostro Movimento con lealtà, attenzione e impegno sempre crescente”. Va sottolineata anche la riconferma del Presidente Nazionale nella persona Di Domenico Giani. Agli eletti, evidentemente, gli auguri di un proficuo lavoro da parte delle Misericordie del Coordinamento Caltanissetta- Enna.