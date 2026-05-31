Caltanissetta. Cena di beneficenza per “Obiettivo casa”, l’Ispedd: “Sempre creduto nel progetto residenziale per le persone con autismo”

In occasione della cena di beneficenza organizzata dalla cooperativa sociale Consenso presso un noto locale cittadino a sostegno del progetto “Obiettivo casa”, la Presidente dell’Ispedd, Maria Grazia Pignataro, ha ribadito il pieno sostegno dell’associazione al progetto residenziale destinato alle persone con autismo, annunciando la decisione dell’assemblea dei soci e delle socie di contribuire concretamente all’iniziativa attraverso una quota di partecipazione alla cena riservata ai propri associati e associate. “l’Ispedd – dichiara Pignataro – ha sempre creduto nel progetto del residenziale per le persone con autismo, di cui al momento nelle sedi istituzionali non si fa più cenno nonostante sia previsto dal piano regionale autismo del 2018 così come dalle preesistenti linee guida regionali del 2007, ed è consapevole che la struttura ormai prossima alla conclusione presso contrada Roccella rappresenti al momento quanto di meglio si possa auspicare per garantire ai nostri figli e figlie un futuro dignitoso, sicuro e umano”. “La compartecipazione delle famiglie è fondamentale e prevista per legge – continua la Presidente dell’Ispedd – perché le famiglie non possono essere considerate soggetti marginali o addirittura ostacoli ai percorsi da compiere. Le famiglie dell’Ispedd, dal 2008 ad oggi, hanno dimostrato di saper portare avanti battaglie giuste e dignitose, contribuendo alla crescita dei servizi e delle opportunità per le persone rientranti nello spettro del disturbo autistico”.