Mattarella: “Fanteria fu tra i protagonisti della rinascita d’Italia”

“Rivolgo il più cordiale saluto ai partecipanti al Raduno dell’Associazione Nazionale del Fante riuniti a Palermo, in un’occasione che rinnova i profondi sentimenti di appartenenza e lo spirito di corpo che da secoli animano l’Arma base del nostro Esercito. Nell’ottantesimo anniversario della Repubblica, onoriamo la memoria di coloro che furono tra i protagonisti della rinascita d’Italia”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell’Associazione Nazionale del Fante, Gianni Stucchi. “La Fanteria costituì l’anima e la colonna portante dei Gruppi di Combattimento, reparti che, con abnegazione e valore, combatterono nella Guerra di Liberazione per restituire alla nazione onore e libertà. Con la medesima abnegazione, oggi i fanti sono presenti nelle missioni internazionali di pace e sul Territorio nazionale, garantendo sicurezza e stabilità con una professionalità che onora l’Italia agli occhi del mondo. La meritoria attività condotta dal sodalizio, custode delle tradizioni dell’Arma e punto di riferimento nel sociale, rappresenta un esempio di cittadinanza attiva. In questa giornata- ha aggiunto il Capo dello Stato- il pensiero va ai tanti Caduti che hanno sacrificato la vita per l’indipendenza e la libertà d’Italia, valori inestimabili della nostra comunità nazionale. A tutti i partecipanti al raduno giunga il caloroso saluto della Repubblica e l’augurio di una piena riuscita della manifestazione nel segno del comune amor di Patria”. (Dire)