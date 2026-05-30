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Dell’Utri (NM) ‘Noi moderati sosterra’ la candidatura di Alonge al ballottaggio di Agrigento. Unita’ del centrodestra valore da preservare’

Redazione

Dell’Utri (NM) ‘Noi moderati sosterra’ la candidatura di Alonge al ballottaggio di Agrigento. Unita’ del centrodestra valore da preservare’

Sab, 30/05/2026 - 15:14

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‘Noi Moderati sosterra’ Dino Alonge nella sua corsa a sindaco di Agrigento. E’ questa l’indicazione che daremo al ballottaggio e che prende in considerazione non solo le capacita’ politiche e le competenze di Alonge ma anche il valore dell’unita’ del centrodestra che per tutta la coalizione dovrebbe rappresentare un punto di riferimento’. Massimo Dell’Utri coordinatore di Noi Moderati in Sicilia e Sottosegretario agli Esteri

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