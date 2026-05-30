Dell’Utri (NM) ‘Noi moderati sosterra’ la candidatura di Alonge al ballottaggio di Agrigento. Unita’ del centrodestra valore da preservare’

‘Noi Moderati sosterra’ Dino Alonge nella sua corsa a sindaco di Agrigento. E’ questa l’indicazione che daremo al ballottaggio e che prende in considerazione non solo le capacita’ politiche e le competenze di Alonge ma anche il valore dell’unita’ del centrodestra che per tutta la coalizione dovrebbe rappresentare un punto di riferimento’. Massimo Dell’Utri coordinatore di Noi Moderati in Sicilia e Sottosegretario agli Esteri

