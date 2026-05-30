Scoperta una casa usata come dormitorio abusivo a Siracusa, 10 stranieri vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie

Intervento della Polizia di Stato a Siracusa, nella zona della Borgata, dopo alcune segnalazioni arrivate tramite l’app YouPol da parte di cittadini che avevano notato movimenti sospetti in un appartamento di via Isonzo. Gli agenti, giunti sul posto, hanno scoperto un’abitazione utilizzata come dormitorio abusivo, dove sono stati trovati dieci cittadini stranieri in condizioni igienico-sanitarie precarie. L’immobile risultava sovraffollato e non idoneo ad accogliere un numero così elevato di persone, configurando una situazione di forte degrado abitativo. Nel corso del controllo è stata rinvenuta anche una bombola di gas potenzialmente pericolosa, successivamente messa in sicurezza con l’intervento dei Vigili del Fuoco. La posizione degli occupanti è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, che dovrà verificarne la regolarità sul territorio nazionale e adottare gli eventuali provvedimenti previsti dalla normativa vigente. (ITALPRESS).