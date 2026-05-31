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Auto contro scuolabus a Mazara del Vallo, il conducente del Suv positivo al test della cocaina

Redazione 3

Auto contro scuolabus a Mazara del Vallo, il conducente del Suv positivo al test della cocaina

Dom, 31/05/2026 - 11:44

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Sotto effetto della droga. I test tossicologici eseguiti all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala avrebbero confermato che era sotto l’effetto della cocaina l’uomo che venerdi’, alla guida del suv con a bordo la moglie al settimo mese di gravidanza e i cinque figli, non si e’ fermato allo stop, a Mazara del Vallo, facendo ribaltare uno scuolabus con nove alunni tra gli otto e i 14 anni, l’autista e due assistenti comunali. L’uomo peraltro, come scrive La Repubblica, non avrebbe mai conseguito la patente e il mezzo era senza copertura assicurativa. L’incidente stradale e’ avvenuto venerdi’ scorso, tra via Salemi e via Rosario Ballatore, intorno alle 14.30. Tanta paura, lesioni e qualche frattura, ma nessuna conseguenza grave. Un miracolo, come molti ripetono. (AGI)

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