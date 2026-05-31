Dal 4 giugno al via le domande per il prestito d’onore agli studenti universitari siciliani: finanziamento fino a 10 mila euro

Da giovedì 4 giugno partiranno le domande per il prestito d’onore destinato agli studenti universitari siciliani con Isee inferiore a 20 mila euro.Un finanziamento a tasso zero fino a 10 mila euro, senza garanzie, per aiutare i giovani a costruire il proprio futuro studiando nella loro terra.

L’assessore regionale Mimmo Turano ha sottolineato: “Come Governo Schifani continuiamo a investire concretamente sul diritto allo studio: per il secondo anno consecutivo abbiamo garantito il 100% delle borse di studio a oltre 34 mila studenti, aumentato i posti letto universitari e adesso aggiungiamo un nuovo strumento di sostegno per chi vuole intraprendere o proseguire il percorso universitario. Crediamo che nessun ragazzo debba rinunciare agli studi per difficoltà economiche. Rendere gli atenei siciliani più accessibili e attrattivi significa investire sul futuro della Sicilia”.