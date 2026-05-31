Tenta la fuga e investe un carabiniere, 18enne arrestato nel Palermitano

Tenta la fuga e investe un carabiniere: arrestato un 18enne, con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni personali a un pubblico ufficiale. E’ avvenuto a Misilmeri (Palermo), in corso Vittorio Emanuele: il giovane, a bordo di un ciclomotore senza targa insieme a un altro giovane, alla vista della pattuglia ha effettuato una manovra per sottrarsi al controllo, imboccando la Strada Statale 121. Ne e’ derivato un prolungato inseguimento, durante il quale il mezzo ha compiuto pericolose inversioni di marcia e manovre azzardate tra i territori di Misilmeri e Bolognetta. Per interrompere la marcia del veicolo, i carabinieri hanno predisposto uno sbarramento stradale. Nonostante l’intimazione dell’alt, il mezzo ha inizialmente accennato un rallentamento per poi accelerare bruscamente, travolgendo un carabiniere sceso dall’auto di servizio per fermarli. Dopo l’impatto e una breve colluttazione, i sospettati sono riusciti a dileguarsi verso un’area commerciale. Determinante la collaborazione di alcuni passanti, i quali hanno fornito indicazioni precise sulla direzione di fuga dei soggetti. E’ stato cosi’ rintracciato il conducente dentro il centro commerciale. Il ragazzo, nel tentativo di mimetizzarsi tra la folla, aveva gia’ sostituito i propri indumenti e stava cercando di allontanarsi a bordo di un altro mezzo. Il complice e’ riuscito a far perdere le proprie tracce. La moto e’ risultato sprovvista di targa, assicurazione e documenti, mentre il giovane era senza patente di guida. Il fermato e’ stato inoltre segnalato alla prefettura di Palermo per il possesso di una dose di hashish. Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (AGI)