Sicilia. Giovane migrante bastonato da quattro ragazzi mentre va al lavoro

Un giovane migrante è stato aggredito e colpito a bastonate mentre, in bicicletta, stava andando al lavoro. E’ accaduto ieri mattina nell’entroterra di Marsala, lungo la strada provinciale 53, nella zona di contrada Santo Padre delle Perriere. Secondo quanto riportato nella denuncia presentata alla stazione dei carabinieri di Marsala, il ragazzo, dopo aver superato il santuario ei vivai Zichittella, avrebbe incrociato quattro giovani su due scooter provenienti dalla direzione opposta, che dopo aver fatto inversione di marcia l’avrebbero superato, mettendosi davanti la sua bici e quindi, senza alcun apparente motivo, lo avrebbero colpito al volto con bastoni di legno, facendolo cadere sull’asfalto.

Dopo l’aggressione, il gruppo si sarebbe allontanato in direzione di Strasatti, mentre il giovane, sanguinante, ha raggiunto l’azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso. Poi, è stato accompagnato nell’ospedale di Marsala, dove i medici hanno riscontrato una ferita alla bocca, un dente rotto e una lesione al setto nasale. Nella sua denuncia, la vittima ha riferito che gli aggressori erano giovani, italiani, con casco e quindi poco riconoscibili in volto. A denunciare importante, su un social, l’episodio è stato chi ospita il ragazzo, che parla di ” violenza vile e inaccettabile”