Siulp Caltanissetta, quarto torneo di padel “Memorial Falzone-Pilato”: ricavato devoluto alla ‘Casa del Sorriso’

Si è svolto il 21 giugno all’Isla Indoor Padel Club, il quarto torneo di padel “Memorial Falzone – Pilato”, organizzato dalla segreteria provinciale SIULP Caltanissetta.

L’evento ricorda Salvatore Falzone e Michele Pilato, i due poliziotti della Questura di Caltanissetta scomparsi 22 anni fa, il 24 giugno 2004, in un incidente stradale durante un viaggio di servizio verso Gela.

Più di una competizione sportiva, il memorial in loro onore è un momento di aggregazione per tenere viva la memoria di chi ha perso la vita servendo lo Stato: il torneo ha riunito colleghi e cittadini in un clima di sana competizione e profondo rispetto.

Come nelle edizioni precedenti, l’intero ricavato del torneo, unito a libere donazioni, sarà devoluto all’associazione “La Casa del Sorriso” di Caltanissetta, attiva nel sostegno a bambini e ragazzi con storie complesse e situazioni di fragilità.

È stata accolta con estremo piacere la presenza dei familiari dei due colleghi a cui il torneo è dedicato: Vincenzo Falzone (cugino di Salvatore), Marcella Santangelo, Stefania Pilato e Marika Pilato (rispettivamente moglie, figlia e sorella di Michele), che hanno ringraziato il SIULP per l’impegno nel mantenere vivo il ricordo nonostante siano trascorsi già 22 anni. Presente anche il Commissario della Polizia di Stato Carmelo Porrovecchio che, in qualità di portavoce del Signor Questore, ha espresso apprezzamento e gratitudine per l’iniziativa.

Per la Segreteria SIULP Caltanissetta, ricordare Totò e Michele è un dovere e un onore in quanto la loro memoria vive nell’impegno quotidiano di ogni collega della provincia nissena.

Anche l’iniziativa di quest’anno, corredata dall’impegno nei confronti dell’associazione “La Casa del Sorriso” dimostra che la Polizia di Stato e, più nello specifico il SIULP, intende continuare a essere a favore dell’intera comunità non solo tramite la repressione dei reati ma anche e soprattutto nel sostegno sociale.

La Segreteria Provinciale SIULP ringrazia i partecipanti, l’Isla Indoor Padel Club e quanti hanno contribuito al raggiungimento della somma da donare all’associazione in ricordo di Salvatore e Michele. Il SIULP conferma il proprio impegno costante nel promuovere sicurezza, benessere e solidarietà sul territorio