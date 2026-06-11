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Sit-in ‘Occhi aperti sulla corruzione’, Chinnici(PD Sicilia): “Disponibilità dell’assessore Caruso, ora risposte concrete su Sovracup e Sclerosi Multipla”

Redazione 3

Sit-in ‘Occhi aperti sulla corruzione’, Chinnici(PD Sicilia): “Disponibilità dell’assessore Caruso, ora risposte concrete su Sovracup e Sclerosi Multipla”

Gio, 11/06/2026 - 10:34

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“Ringrazio il neo assessore alla Salute, Marcello Caruso, per la disponibilità dimostrata ad ascoltare le istanze che abbiamo portato ieri nel corso del sit-in ‘Occhi aperti sulla corruzione’, organizzato dall’associazione Libera davanti alla sede dell’Assessorato. Un confronto diretto e costruttivo, al termine del quale l’assessore si è impegnato a lavorare per dare le dovute risposte”. Lo dichiara l’onorevole Valentina Chinnici, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana e vice segretaria regionale del Partito Democratico, che ha partecipato ieri alla mobilitazione e chiesto personalmente all’assessore un colloquio. Al centro della protesta di Libera, e del successivo confronto con Caruso, il caso del SOVRACUP. “Questo applicativo – denuncia l’associazione – che dovrebbe garantire la prenotazione degli esami nel minor tempo possibile, è da anni scarsamente funzionale. Non è solo un disservizio: è una porta aperta a discriminazioni nell’accesso alle cure, basate su differenze economiche e culturali, e una condizione opaca che rischia di nascondere interessi lontani dalla salute pubblica”. Nel corso del breve ma intenso incontro è stata sollevata un’altra criticità emblematica relativa alla mancata risposta da novembre scorso a una semplice interrogazione in cui si chiede di conoscere la situazione del sistema di cura per le persone con Sclerosi Multipla. Un’inerzia inaccettabile che aumenta la sofferenza di pazienti e famiglie. Per la vice segretaria regionale del PD, il malfunzionamento del Sovracup e i ritardi nelle risposte istituzionali configurano “una mancanza di rispetto verso tutti i pazienti siciliani” e rischiano di alimentare il terreno fertile per fenomeni corruttivi. “L’ascolto dell’assessore Caruso è un primo segnale positivo – conclude Chinnici – ma ora servono fatti concreti e tempi certi per restituire trasparenza ed efficienza al sistema sanitario regionale”.

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