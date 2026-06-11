Sicilia. Piano di rientro dal disavanzo sanitario, Caruso: “Entro l’anno faremo una verifica degli obiettivi raggiunti”

“Il piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione siciliana caratterizza ormai l’attività da tempo. Entro l’anno faremo una verifica degli obiettivi raggiunti. E’ in corso un confronto serrato con i due ministeri interessati con i quali a breve avremo un’altra riunione. In questa occasione toccheremo con mano quali sono stati i passi in avanti fatti fino a oggi. Io spero di ottenere una buona relazione, insieme ai due ministeri, per poter finalmente raggiungere questo obiettivo. Abbiamo chiesto uno sforzo a tutte le aziende sanitarie regionali per fare quadrato affinché si possa concentrare la spesa”. Lo ha detto Marcello Caruso, assessore regionale alla Salute, parlando a margine di una conferenza stampa sull’attivazione della terapia genica per il trattamento di pazienti affetti da beta talassemia trasfusione-dipendente e anemia falciforme severa all’ospedale Cervello di Palermo. “Stiamo cercando di dimostrare – ha proseguito – che abbiamo capacità di efficienza, anche riducendo i costi. Spesso questo non è un fattore facilmente conciliabile perché la nuova sanità richiede investimenti e anche nuove applicazioni, però credo che il senso di responsabilità di tutti ci porterà, in un breve periodo, a poter finalmente giungere al traguardo del piano di rientro e quindi a poter programmare, con molta più serenità, le attività dei prossimi anni. Per quanto riguarda la rete ospedaliera – ha aggiunto – la prossima settimana avremo un incontro al ministero, parleremo anche della possibilità di avere una deroga per quanto riguarda la cardiochirurgia pediatrica, per mantenere aperti i due centri di grande eccellenza di Taormina e Palermo”. (ANSA).