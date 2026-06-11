Il giovane sancataldese Matteo Burcheri convocato dalla Federazione Ciclistica Italiana

C’è un momento, nella crescita sportiva di un giovane atleta, che va oltre il risultato di una gara o la conquista di una medaglia: è il momento in cui il proprio nome compare in una convocazione federale nazionale. Un passaggio che rappresenta un attestato di valore, ma soprattutto una concreta apertura verso il futuro.

Nei giorni 16 e 17 giugno, presso il Palagalilei di Bernalda, in provincia di Matera, si svolgeranno i test metabolici, funzionali e attitudinali del Progetto Talento e del Progetto Scouting della Federazione Ciclistica Italiana. Tra i giovani atleti selezionati figura anche Matteo Aldo Burcheri, allievo di primo del Team Race Mountain, inserito nell’elenco dei ragazzi individuati dal Settore Tecnico Nazionale Giovanile. La convocazione è stata predisposta su indicazione del Direttore Tecnico Nazionale Giovanile, la dottoressa Silvia Epis, e del coordinatore del Progetto Scouting, il dottor Gerlando Scrofani.Si tratta di una chiamata che assume un significato particolare. I test federali non sono semplici controlli atletici, ma rappresentano uno strumento attraverso il quale la Federazione monitora e valuta, su tutto il territorio italiano, i ragazzi che hanno evidenziato le migliori potenzialità di crescita.

Attraverso rilevazioni metaboliche, prove funzionali e valutazioni attitudinali, i tecnici federali raccolgono dati fondamentali per comprendere il livello di preparazione dei giovani convocati e valutarne le prospettive future. Essere convocati, quindi, anche se non equivale automaticamente a una futura maglia azzurra, rappresenta uno dei passaggi più importanti nel percorso che può portare un giovane corridore verso i livelli più alti del ciclismo italiano. Negli anni, il Progetto Talento ha coinvolto centinaia di ragazzi considerati particolarmente promettenti, permettendo alla Federazione di seguire da vicino la loro evoluzione sportiva. Per il giovane Matteo e per la società di appartenenza si tratta anche di una gratificazione per il lavoro svolto quotidianamente. Dietro una convocazione di questo tipo ci sono allenamenti, sacrifici, impegno scolastico e sportivo, ma anche il lavoro di tecnici, dirigenti e famiglie che accompagnano il percorso di crescita dei ragazzi.Un riconoscimento importante, dunque, che premia quanto fatto finora, ma che allo stesso tempo rappresenta uno stimolo a continuare a lavorare con determinazione e umiltà.