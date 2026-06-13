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Sinner e Laila Hasanovic, spesa insieme a Montecarlo

AdnKronos

Sinner e Laila Hasanovic, spesa insieme a Montecarlo

Sab, 13/06/2026 - 16:50

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner e Laila Hasanovic continuano la loro vita insieme a Montecarlo. Il tennista azzurro si sta allenando nel Principato di Monaco, dopo aver trascorso una breve vacanza in Sardegna, senza rinunciare però alla compagnia della fidanzata. I due sono stati paparazzati in un supermercato di Montecarlo mentre facevano la spesa insieme. A portare il carrello proprio Sinner. Il tennista azzurro era stato già ripreso per le strade del Principato in sella alla sua vespa rossa. In uno dei video diventati virali, sul sedile del passeggero, proprio Laila Hasanovic.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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