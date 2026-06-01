Scacchi, Ottavio Messina conquista la 4^ tappa del Grand Prix L’Alfiere 2026: inaugurata la nuova sede

CALTANISSETTA. La quarta tappa del Grand Prix L’Alfiere 2026, disputatasi sabato 30 maggio, ha rappresentato un momento particolarmente significativo per l’ASD L’Alfiere, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sotto il profilo associativo. L’evento ha infatti coinciso con l’inaugurazione della nuova sede di gioco presso l’Oratorio della Parrocchia di Santa Barbara, che ospiterà le attività del circolo d’ora in poi.

Prima dell’inizio del torneo si è svolto un breve momento inaugurale durante il quale il parroco, don Salvatore Pignatone, è intervenuto formulando un augurio di crescita e condivisione per tutti gli appassionati che frequenteranno la struttura.

Sul piano sportivo, la manifestazione ha registrato una partecipazione numerosa e qualificata, con 31 giocatori provenienti dalle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna. Al termine dei sette turni di gioco, il successo è andato a Ottavio Messina, autore di una prestazione di grande solidità che gli ha consentito di chiudere imbattuto con 6 punti su 7.

La classifica finale è stata particolarmente combattuta: insieme a Ottavio Messina hanno concluso a quota 6 punti anche Samuele Vecchio e Carmelo Infantino. A determinare l’ordine del podio sono stati gli spareggi tecnici, che hanno premiato Messina davanti a Vecchio, protagonista di un eccellente torneo, e a Infantino, terzo classificato.

Numerosi anche i riconoscimenti assegnati nelle categorie speciali. Tra gli Under 18 con Elo FIDE si è imposto Leonardo Lo Conte, mentre nella categoria Under 18 senza Elo il primo posto è stato conquistato da Andrea Gaglione. Tra gli Under 12 ha prevalso Lorenzo Lo Conte, mentre il premio riservato ai giocatori senza classificazione Elo è andato a Dario Martello. Olga Picarella ha ottenuto il riconoscimento come migliore giocatrice del torneo, mentre tra gli Over 60 il successo è stato appannaggio di Carmelo Palumbo.

Dopo quattro appuntamenti, la classifica generale del Grand Prix vede consolidarsi al comando Ottavio Messina con 71 punti. Alle sue spalle si trova Christian Chieffalo con 44 punti, mentre Carmelo Palumbo occupa la terza posizione con 36 punti.

Al termine della giornata, il presidente dell’ASD L’Alfiere, Angelo Calamera, ha espresso soddisfazione sia per la riuscita della manifestazione sia per il traguardo rappresentato dalla nuova sede: «Il trasferimento nei locali dell’oratorio di Santa Barbara rappresenta un momento importante per la nostra associazione. Disporre di una sede stabile significa poter programmare con maggiore serenità le attività sportive e formative, offrendo un punto di riferimento a soci, giovani e famiglie.

Ringraziamo don Salvatore Pignatone per l’accoglienza e la vicinanza dimostrata, ringraziamo Nicola Di Mauro, Presidente del Centro Sportivo Italiano, per la disponibilità dei locali all’interno della struttura. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere il movimento scacchistico sul territorio, coinvolgendo sempre più ragazzi e creando occasioni di incontro, formazione e socializzazione attraverso gli scacchi. Questa nuova realtà ci permette di guardare al futuro con entusiasmo e con la volontà di sviluppare nuovi progetti a beneficio dell’intera comunità».