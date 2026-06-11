Ronaldo parla con Bocelli di… Sinner: “Sono geloso di te e lui, lo amo”

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Ronaldo il Fenomeno innamorato di Jannik Sinner dai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 11 giugno, l'ex attaccante brasiliano si trova a Città del Messico per assistere a Messico-Sudafrica, partita inaugurale della rassegna iridata, e prima del fischio d'inizio ha incontrato Andrea Bocelli. "Mi sto allenando a tennis. Ho visto che ti sei incontrato con Sinner, sono geloso di tutti e due", ha detto Ronaldo, in un italiano perfetto, a Bocelli. Il dialogo tra i due è stato postato sulle storie Instagram proprio dal tenore italiano: "Sono innamorato di lui, è davvero una brava persona", ha concluso Ronaldo, che ha svelato così la sua 'fede' tennistica. "Un piacere incontrarti ancora, Ronaldo. Dobbiamo incontrare presto l'incredibile Jannik Sinner insieme", ha scritto Bocelli a corredo del video.

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