Roma, incendio in struttura abbandonata a Campagnano: trovato cadavere carbonizzato

(Adnkronos) – Il corpo carbonizzato di una persona è stato trovato dai vigili del fuoco durante le operazioni per spegnere un incendio divampato in una struttura abbandonata nel centro storico di Campagnano di Roma (Roma). Le fiamme erano divampate ieri notte, intorno alle 23.30.
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(Adnkronos) – Il corpo carbonizzato di una persona è stato trovato dai vigili del fuoco durante le operazioni per spegnere un incendio divampato in una struttura abbandonata nel centro storico di Campagnano di Roma (Roma). Le fiamme erano divampate ieri notte, intorno alle 23.30.