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Roma, incendio in struttura abbandonata a Campagnano: trovato cadavere carbonizzato

AdnKronos

Roma, incendio in struttura abbandonata a Campagnano: trovato cadavere carbonizzato

Sab, 13/06/2026 - 08:39

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(Adnkronos) – Il corpo carbonizzato di una persona è stato trovato dai vigili del fuoco durante le operazioni per spegnere un incendio divampato in una struttura abbandonata nel centro storico di Campagnano di Roma (Roma). Le fiamme erano divampate ieri notte, intorno alle 23.30. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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