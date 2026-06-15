Palermo, il Consigliere Metropolitano Flavio Pillitteri aderisce a Forza Italia

PALERMO (ITALPRESS) – Il Consigliere Metropolitano di Palermo e Consigliere Comunale di Monreale, Flavio Pillitteri, aderisce a Forza Italia. A darne notizia sono il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, e il commissario di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo.

“Nonostante la giovane età – dichiara Mulè – Flavio Pillitteri è un amministratore radicato nel territorio, alla sua seconda esperienza in Consiglio comunale nella sua città guidata con grande sapienza da Alberto Arcidiacono. Ha scelto di condividere il percorso di profondo rinnovamento che Forza Italia sta portando avanti e sono certo che saprà mettere a disposizione del partito le proprie competenze e il proprio entusiasmo”. “Accolgo con grande soddisfazione la sua adesione – prosegue Mulè – perché rappresenta un segnale importante per tanti giovani che vogliono avvicinarsi alla politica e impegnarsi concretamente per la crescita delle proprie comunità. Forza Italia continua ad essere una casa aperta a chi crede nei valori del buon governo, della competenza e del radicamento territoriale”.

Un benvenuto è arrivato anche dal Commissario Regionale di Forza Italia, Nino Minardo, che ha espresso soddisfazione per l’ingresso di Pillitteri nel partito, sottolineando l’importanza di coinvolgere amministratori capaci, preparati e vicini alle esigenze dei cittadini. Flavio Pillitteri ha ringraziato Giorgio Mulè e Nino Minardo per l’accoglienza ricevuta, dichiarandosi orgoglioso di entrare a far parte di un partito che continua a crescere e a rafforzare la propria presenza nei territori.

“Sono felice di entrare nelle fila di Forza Italia, una forza politica che oggi rappresenta un punto di riferimento per i moderati e che sta dimostrando responsabilità e concretezza nell’azione di governo. La mia scelta di aderire a Forza Italia è maturata nel tempo e trova oggi piena convinzione nel progetto politico portato avanti dall’onorevole Giorgio Mulè. Ho trovato una visione chiara, attenzione ai territori e una classe dirigente capace di ascoltare e valorizzare le energie migliori. Entrare a far parte di questa squadra rappresenta per me un nuovo punto di partenza, che affronto con entusiasmo, spirito di servizio e la volontà di contribuire alla crescita del partito e del territorio che rappresento. Mi metterò subito al lavoro con determinazione, consapevole di entrare in una grande comunità politica che guarda con attenzione ai territori e alle nuove generazioni. Continuerò il mio impegno amministrativo con ancora maggiore entusiasmo, cercando di trasmettere questa energia a quanti condividono con me un percorso di partecipazione e crescita politica”.

Il consigliere conclude rivolgendo un pensiero agli amici e agli ex compagni di partito. “A loro va il mio più sincero ringraziamento. L’esperienza vissuta insieme ha rappresentato una tappa importante del mio percorso politico e umano e ha contribuito in modo significativo alla mia crescita. Porterò sempre con me il ricordo delle battaglie condivise, del lavoro svolto e dei rapporti umani costruiti nel tempo. A tutti loro auguro buon lavoro, con affetto e stima immutati”.

– Foto ufficio stampa Giorgio Mulè –

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