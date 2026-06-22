Nasce la Segesta Horse Cup 2026 I Edizione: a Buseto Palizzolo il grande evento finale del Campionato Regionale Fitetrec-Ante

Buseto Palizzolo – Sarà la Segesta Horse Cup, in programma il 27 e 28

giugno al Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo, il principale appuntamentoequestre della stagione siciliana firmata Fitetrec-Ante. La manifestazione, fortemente volutadal presidente nazionale Franco Amadio e dal presidente regionale Stefano Varvaro,ospiterà infatti le finali del Campionato Regionale Fitetrec-Ante, richiamando cavalieri eamazzoni provenienti da tutta l’Isola per contendersi i titoli nelle diverse discipline delturismo equestre.L’evento nasce con l’obiettivo di coniugare sport, promozione del territorio e valorizzazionedella cultura del cavallo, nella straordinaria cornice paesaggistica che circonda il ParcoArcheologico di Segesta. Ad arricchire il programma sarà anche la presenza della TrapaniArabian Horse Cup, organizzata dal Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice, presieduto daAntonio Culcasi, e inserita come prestigiosa vetrina collaterale all’interno di un evento cheavrà come fulcro le competizioni sportive Fitetrec-Ante.Per due giorni le Arene del Sole e della Luna saranno il palcoscenico delle finali regionali diGimkana Master, Gimkana Western, Monta da Lavoro Tradizionale, Ranch Sorting, CountryDerby e Doma Vaquera, discipline che rappresentano alcune delle espressioni piùspettacolari e tecniche del panorama equestre nazionale. Dalle categorie giovanili agliamatori fino agli open, ogni prova assegnerà i titoli regionali e contribuirà a decretare iprotagonisti della stagione sportiva 2026.Uno dei momenti più attesi sarà quello di domenica 28 giugno, quando tutti i cavalieripresenti potranno sfidarsi nel prestigioso Trofeo Segesta Horse Cup, una competizionespeciale pensata per celebrare lo spirito sportivo e l’aggregazione che caratterizzano ilmondo Fitetrec-Ante. Un appuntamento che promette spettacolo e che rappresenterà ilculmine dell’intero fine settimana.Accanto alle gare, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere il territorio attraverso iltrekking equestre “Verso il mito di Segesta”, un’esperienza che unisce natura, storia etradizioni locali. Sabato 27 giugno il percorso attraverserà Monte Inici, Pizzo delle Neviere, ilLago di Brando, Castellammare del Golfo e le Terme Segestane; domenica 28 giugno gliescursionisti a cavallo raggiungeranno Monte Pispisa, il Santuario di Mango e l’areaarcheologica di Segesta, con degustazioni di prodotti tipici curate dall’AssociazioneProvinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi e dall’Associazione Lady Chef Sicilia.Il programma prenderà il via venerdì 26 giugno con l’arrivo dei binomi, le operazioni discuderizzazione e le visite veterinarie. La sera di sabato sarà invece dedicata allatradizionale serata di gala, che sarà impreziosita dagli eleganti e suggestivi spettacoli della monta iberica, espressione di una cultura equestre che affonda le proprie radici nellatradizione spagnola e che da sempre affascina il pubblico per armonia, tecnica espettacolarità.L’iniziativa si concluderà domenica alle ore 18.00 con le premiazioni ufficiali, durante le qualisaranno assegnati i titoli regionali delle diverse discipline e il Trofeo Segesta Horse Cup.Con la sua prima edizione, la Segesta Horse Cup si candida a diventare un appuntamento diriferimento nel calendario equestre siciliano, unendo agonismo, passione per il cavallo evalorizzazione di uno dei territori più affascinanti dell’Isola.L’ingresso alla manifestazione è libero.