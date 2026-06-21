MotoGp, Marquez trionfa in Repubblica Ceca: ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

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Marc Marquez vince il Gran Premio di Repubblica Ceca di oggi, domenica 21 giugno, e fa 101 vittorie in carriera al termine di una gara impostata in maniera perfetta sul circuito di Brno. Lo spagnolo si tiene dietro a Bagnaia per la prima metà del Gp, poi supera il compagno di squadra della Ducati e vola verso il suo secondo successo consecutivo, dopo quello in Ungheria. Il torinese chiude terzo, passato nel finale anche da Ogura.

Quarto Di Giannantonio, poi Mir e Aldeguer. Martin, nono, guadagna 7 punti su Bezzecchi, che resta leader del Mondiale nonostante l'assenza di oggi per squalifica: il pilota dell'Aprilia comanda con 180 punti, contro i 172 dello spagnolo. Ecco l'ordine di arrivo del Gp della Repubblica Ceca di oggi, domenica 21 giugno:

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Ai Ogura (Aprilia)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 5. Joan Mir (Honda) 6. Fermin Aldeguer (Ducati) 7. Raul Fernandez (Aprilia) 8. Luca Marini (Honda) 9. Jorge Martin (Aprilia) 10. Enea Bastianini (KTM) 11. Diogo Moreira (Honda) 12. Brad Binder (KTM) 13. Franco Morbidelli (Ducati) 14. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 15. Maverick Vinales (KTM) 16. Jack Miller (Yamaha) 17. Cal Crutchlow (Honda) Rit. Pedro Acosta (KTM) Rit. Alex Rins (Yamaha) Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di oggi:

1 – Marco Bezzecchi (Aprilia) – 180 punti

2 – Jorge Martin (Aprilia) – 172 punti 3 – Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 157 punti 4 – Marc Marquez (Ducati) – 140 punti 5 – Ai Ogura (Aprilia) – 134 punti 6 – Pedro Acosta (KTM) – 132 punti 7 – Francesco Bagnaia (Ducati) – 127 punti 8 – Raul Fernandez (Aprilia) – 106 punti 9 – Fermin Aldeguer (Ducati) – 76 punti 10 – Alex Marquez (Ducati) – 67 punti 11 – Luca Marini (Honda) – 65 punti 12 – Enea Bastianini (KTM) – 57 punti 13 – Brad Binder (KTM) – 53 punti 14 – Franco Morbidelli (Ducati) – 43 punti 15 – Fabio Quartararo (Yamaha) – 37 punti 16 – Diogo Moreira (Honda) – 36 punti 17 – Johann Zarco (Honda) – 34 punti 18 – Joan Mir (Honda) – 15 punti 19 – Alex Rins (Yamaha) – 12 punti 20 – Jack Miller (Yamaha) – 11 punti 21 – Toprak Razgatlioglu (Yamaha) – 11 punti 22 – Iker Lecuona (Ducati) – 9 punti 23 – Maverick Viñales (KTM) – 7 punti 24 – Augusto Fernandez (Yamaha) – 4 punti 25 – Jonas Folger (KTM) – 0 punti 26 – Michele Pirro (Ducati) – 0 punti 27 – Cal Crutchlow (Honda) – 0 punti

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