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Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico

AdnKronos

Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico

Gio, 11/06/2026 - 23:52

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(Adnkronos) – Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico, mentre Sudafrica e Messico disputavano la prima partita dei Mondiali davanti a 80.000 spettatori.  Gruppi di insegnanti, parenti di cittadini messicani scomparsi e attivisti di gruppi studenteschi si erano radunati già da stamattina fuori dallo stadio. Alcuni manifestanti, riferisce l'Afp, hanno forzato le barriere delle forze dell'ordine e si sono scontrati con gli agenti che presidiavano il perimetro dello stadio, pochi istanti dopo il primo gol del torneo da parte del Messico.  Un gruppo di giovani ha infranto i finestrini delle auto con delle mazze, mentre la polizia lanciava gas lacrimogeni e schierava agenti a cavallo per disperdere i manifestanti. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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