Salute

Mondiali, oggi Germania-Curacao – Diretta

AdnKronos

Mondiali, oggi Germania-Curacao – Diretta

Dom, 14/06/2026 - 18:01

Condividi su:

(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per la Germania. Oggi, domenica 14 giugno, la Nazionale tedesca sfida il Curacao – in diretta tv e streaming – nella prima partita del girone E, completato da Ecuador e Costa d'Avorio. La squadra di Nagelsmann arriva all'appuntamento con il favore dei pronostici, mentre la Nazionale caraibica è alla prima storia partecipazione a una Coppa del Mondo.  Alle 22 invece in campo l'Olanda contro il Giappone. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta