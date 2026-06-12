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Mondiali 2026, Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1

AdnKronos

Mondiali 2026, Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1

Ven, 12/06/2026 - 05:57

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(Adnkronos) – La Corea del Sud batte la Repubblica Ceca per 2-1 in rimonta a Guadalajara oggi venerdì 12 giugno nel match valido per la prima giornata del Gruppo A dei Mondiali 2026. La Repubblica Ceca passa in vantaggio al 59' con il gol di Krejcl. La Corea del Sud ribalta tutto nell'ultima mezz'ora. Hwang In-Beom pareggia al 67' e Oh Hyeon-Gyu firma la rete del definitivo 2-1 all'80'. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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