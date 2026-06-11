Mondiali 2026, che giro d’affari: spese da 13 miliardi e 824mila posti di lavoro

(Adnkronos) – Il Mondiale di calcio 2026 è al via. Oggi, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo in Stati Uniti, Canada e Messico, che non vedrà l'Italia ai nastri di partenza di un mondiale extralarge con 48 squadre nell’edizione più grande nella storia: 104 partite e 16 città coinvolte in un torneo che dal calcio prende l’emozione, ma dall’economia prende sempre più la forma. La Fifa e OpenEconomics hanno svolto un'analisi ex ante dell'impatto socio-economico globale della Coppa del Mondo 2026. L'obiettivo principale di questo studio è valutare l'impatto sociale ed economico dell'evento, cogliendo sia i benefici tangibili che quelli intangibili attraverso un'analisi strutturata e completa. L'analisi adotta sia la metodologia di analisi d'impatto sia la metodologia del ritorno sociale sull'investimento (SROI), in linea con le linee guida dell'Ocse, per valutare il valore generato in relazione agli investimenti effettuati. Questa metodologia include il coinvolgimento degli stakeholder, la mappatura dei risultati, la monetizzazione e l'attualizzazione dei benefici futuri. Per fornire un quadro completo, l'analisi dell'impatto socio-economico utilizza una matrice SAM interpaese con una suddivisione in 45 settori produttivi e 76 paesi diversi. Si stima che l'impatto economico della Coppa del Mondo 2026 sarà significativo, con una produzione lorda globale di 80,1 miliardi di dollari e un contributo alla crescita del prodotto interno lordo (PIL) di 40,9 miliardi di dollari. Inoltre, si prevede la creazione di 824 mila posti di lavoro a tempo pieno (FTE) attraverso effetti diretti, indiretti e indotti, e un nuovo reddito da lavoro pari a 20,8 miliardi di dollari. Esaminando l'impatto sui singoli paesi ospitanti, si prevede che gli Stati Uniti registreranno il maggiore incremento economico, con una produzione lorda di 30,5 miliardi di dollari, che contribuirà per 17,2 miliardi di dollari al PIL, creando al contempo 185 mila posti di lavoro a tempo pieno e generando 10,2 miliardi di dollari di reddito da lavoro. L'evento nel suo complesso genera inoltre 9,4 miliardi di dollari di entrate per il governo, di cui 3,4 miliardi negli Stati Uniti. La Coppa del Mondo FIFA 2026 torneo organizzato congiuntamente da Canada, Messico e Stati Uniti, comporta una spesa totale di 13,9 miliardi di dollari, comprensiva di investimenti in conto capitale, costi della città ospitante e spesa turistica prevista per la prima Coppa del Mondo FIFA a 48 squadre in tre paesi. Gli Stati Uniti contribuiscono con 11,1 miliardi di dollari. La spesa totale di 13,9 miliardi di dollari è suddivisa in due tipologie: spese per la Coppa del Mondo FIFA (circa 6,5 miliardi di dollari) e spese turistiche legate all'evento (7,5 miliardi di dollari). La spesa turistica viene calcolata utilizzando diverse ipotesi chiave. La presenza totale negli stadi è stimata in 6.517 mila spettatori, sulla base del 90% della capienza totale degli stadi, secondo i dati Fifa. Ipotizzando che il 40% degli spettatori totali dello stadio sia costituito da turisti stranieri e che questi siano accompagnati da un ulteriore 15% di persone, stimiamo che ogni turista assista in media a due partite. Un'applicazione chiave di questa metodologia è rappresentata dalla prossima Coppa del Mondo FIFA 2026, che si prevede genererà benefici sociali ed economici stimati in 8,28 miliardi di dollari.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)