Mondiali 2026, Australia-Turchia 1-0 – Diretta

(Adnkronos) – Australia e Turchia si affrontano oggi, 14 giugno, nel match valido per la prima giornata del Gruppo D dei Mondiali 2006. La sfida va in scena a Vancouver. Nell'altra partita della prima giornata del girone, gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1.
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(Adnkronos) – Australia e Turchia si affrontano oggi, 14 giugno, nel match valido per la prima giornata del Gruppo D dei Mondiali 2006. La sfida va in scena a Vancouver. Nell'altra partita della prima giornata del girone, gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1.