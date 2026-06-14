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Mondiali 2026, Australia-Turchia 1-0 – Diretta

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Mondiali 2026, Australia-Turchia 1-0 – Diretta

Dom, 14/06/2026 - 06:35

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(Adnkronos) – Australia e Turchia si affrontano oggi, 14 giugno, nel match valido per la prima giornata del Gruppo D dei Mondiali 2006. La sfida va in scena a Vancouver.  Nell'altra partita della prima giornata del girone, gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1. 
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