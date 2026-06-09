Miguel Donegani: “Il risultato di Controcorrente in queste elezioni amministrative è un traguardo straordinario”

Il risultato ottenuto da Controcorrente in queste elezioni amministrative rappresenta un traguardo straordinario, sia dal punto di vista elettorale che politico.

Lo dichiara il Responsabile Organizzativo Regionale di Controcorrente, esprimendo grande soddisfazione per l’esito dei ballottaggi in Sicilia.

Controcorrente conquista due dei tre ballottaggi in Sicilia, vincendo ad Agrigento con oltre il 72% dei consensi e a Bronte con oltre il 60%. Due risultati netti e chiari, che certificano la crescita costante del nostro movimento e il grande lavoro costruito in questo anno nei territori.

Un dato che conferma e rafforza gli importanti risultati già ottenuti al primo turno in diversi comuni siciliani, compresa la provincia di Caltanissetta, dove abbiamo eletto nuovi consiglieri comunali, aumentato il numero complessivo dei consiglieri comunali di Controcorrente nella nostra provincia.

Questa vittoria conferma che la coerenza paga sempre. Abbiamo scelto di stare tra la gente, ascoltare i territori e costruire una proposta politica credibile, libera e autonoma. Oggi Controcorrente dimostra di avere consolidamento, radicamento territoriale e una classe dirigente in crescita in tutta la Sicilia.

Le vittorie di Agrigento e Bronte rappresentano non soltanto un successo amministrativo, ma un segnale politico forte: cresce la domanda di cambiamento, cresce la voglia di una politica seria, competente e vicina ai cittadini.

Controcorrente oggi si conferma faro e motore del campo progressista siciliano, con una prospettiva politica sempre più centrale per il futuro della nostra regione.

Complimenti e auguri di buon lavoro ai neo sindaci Michele Sodano e Giuseppe Gullotta, protagonisti di due straordinarie affermazioni costruite con passione, credibilità e amore per il territorio.

