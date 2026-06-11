Salute

Messico-Sudafrica in campo, via ai Mondiali 2026 – Diretta

AdnKronos

Messico-Sudafrica in campo, via ai Mondiali 2026 – Diretta

Gio, 11/06/2026 - 20:20

Condividi su:

(Adnkronos) –
Iniziano oggi, giovedì 11 giugno, i Mondiali 2026. Ad aprire le danze, dopo la cerimonia inaugurale, sarà Messico-Sudafrica (Gruppo A) – in diretta tv e streaming – allo stadio Azteca di Città del Messico. Un impianto glorioso, quello scelto per il primo match, che ha già ospitato due finali (nel 1970 e nel 1986). Curiosità: le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010, proprio in Sudafrica.   Alle 4 italiane Repubblica Ceca-Corea del Sud completerà la prima giornata del gruppo A.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta