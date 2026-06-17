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Villalba, Fratelli d’Italia si rafforza: aderiscono al partito Salvatore Messina, Ilaria Rapisarda e Liborio Immordino

Redazione 3

Villalba, Fratelli d’Italia si rafforza: aderiscono al partito Salvatore Messina, Ilaria Rapisarda e Liborio Immordino

Mer, 17/06/2026 - 10:34

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“Fratelli d’Italia continua a crescere e a rafforzarsi sul territorio. Oggi diamo il benvenuto a tre amministratori di Villalba che hanno deciso di condividere il nostro percorso politico: l’assessore comunale Salvatore Messina, la vicepresidente del Consiglio comunale Ilaria Rapisarda e l’ex vicepresidente del Consiglio comunale Liborio Immordino. È una scelta che nasce dalla voglia di lavorare insieme, con serietà e concretezza, per dare risposte ai cittadini e costruire un futuro fatto di opportunità e buona amministrazione. Le ultime elezioni amministrative hanno confermato la crescita di Fratelli d’Italia in tutta la provincia di Caltanissetta. A Villalba, la vittoria della lista civica VIVERE VILLALBA Fabio Plumeri Sindaco rappresenta il chiaro segnale di una comunità che ha scelto un progetto credibile e vicino al territorio. In merito a questo percorso, l’ex vicepresidente del Consiglio Liborio Immordino ha dichiarato: «Ci tengo a riaffermare con convinzione la mia totale adesione a Fratelli d’Italia. Il mio impegno politico continua con fermezza all’interno del partito, con la stessa serietà di sempre e con l’unico obiettivo di dare risposte concrete alla comunità di Villalba». L’ingresso di Salvatore, Ilaria e Liborio rappresenta un valore aggiunto per il nostro partito. Sono persone che conoscono bene il proprio paese, hanno maturato esperienza amministrativa e hanno dimostrato, con il loro impegno quotidiano, di voler mettere sempre al primo posto l’interesse della comunità. Fratelli d’Italia cresce perché continua ad aggregare donne e uomini che credono nella politica del fare, nella presenza costante tra la gente e nella capacità di trasformare le idee in risultati concreti. A loro rivolgo un sincero benvenuto e l’augurio di buon lavoro, certo che insieme continueremo a costruire un percorso sempre più forte per Villalba, per il territorio del Vallone e per l’intera provincia di Caltanissetta.” Così in una nota il deputato di FdI all’Ars Totò Scuvera.

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