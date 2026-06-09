La tragedia di via Vassallo, il dono della vita oltre il dolore: gli organi di Andrea daranno speranza ad altre persone

Dopo giorni di apprensione e la drammatica notizia della sua scomparsa, emerge una scelta di grande altruismo compiuta dalla famiglia del giovane Andrea, il sedicenne rimasto gravemente ferito nel tragico incidente stradale avvenuto il 5 giugno in via Ernesto Vassallo, a Caltanissetta.

Nel momento più difficile, quello della perdita di un figlio, i familiari hanno trovato la forza di compiere un gesto che rappresenta uno dei più alti esempi di solidarietà: autorizzare la donazione degli organi. Una decisione che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza e, in alcuni casi, una concreta possibilità di continuare a vivere.

Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia, dove medici e personale sanitario hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. Una battaglia purtroppo conclusasi con l’accertamento della morte cerebrale e con l’avvio delle procedure previste dalla normativa vigente.



In queste ore il dolore per la perdita del giovane continua a unire le comunità di Caltanissetta e Bompietro, che si sono strette attorno alla famiglia con numerosi messaggi di vicinanza e affetto. Accanto alle lacrime e allo sconforto, però, trova spazio anche il significato profondo di una scelta che permetterà a Andrea di lasciare un segno concreto nella vita di altre persone.

Un gesto silenzioso ma straordinario, capace di trasformare una tragedia in un messaggio di speranza e di amore verso il prossimo.