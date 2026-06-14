Knicks campioni Nba, New York torna sul trono dopo 53 anni

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I New York Knicks sono campioni Nba 2025-2026 e conquistano il titolo dopo 53 anni di digiuno. New York non trionfava dal 1973. Il trionfo arriva con la vittoria per 95-90 sul campo dei San Antonio Spurs in gara 5 delle Finals, chiuse per 4-1. I Knicks, sotto di 16 punti, confezionano l'ennesima rimonta della serie. Il successo porta la firma di Jalen Brunson, autore di 45 punti e MVP delle Finals. Mikal Bridges e Josh Hart contribuiscono con 14 e 13 punti. Agli Spurs non bastano i 25 punti di Dylan Harper e i 19 con 14 rimbalzi di Victor Webmanyana. "E' surreale, non riesco ancora a credere che sia successo", le prime parole di Mike Brown, coach dei Knicks, arrivato sulla panchina della squadra della Grande Mela un anno fa. "Non so spiegare le mie sensazioni, sono in estasi. Quando qualcuno ci dava per spacciati, abbiamo sempre trovato una soluzione", il commento di Brunson. Il grande sconfitto è Wembanyama, che nelle Finals ha giocato a corrente alternata: "E' la più grande lezione della mia vita. Non posso dire esattamente quale sia la lezione, ma impareremo…". I Knicks incassano anche i complimenti di Donald Trump. Il presidente è stato spettatore al Madison Square Garden in gara 3, l'unica partita persa da New York nella serie. "Congratulazioni a Jim Dolan e ai New York Knicks!!! Che anno incredibile, ma soprattutto che straordinarie vittorie nei playoff a cui abbiamo assistito, in particolare le ultime 4, forse le più grandi nella storia del basket", dice il presidente su Truth senza temere di esagerare. "Stasera è nata una superstar. Il suo nome è Jalen Brunson", . "E ce ne sono altre, tra cui Karl-Anthony Towns, OG Anunoby e il grande Patriot, Mitchell Robinson!", aggiunge.

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