Rapina in una villa a Canicattì, madre e figlia minacciate con una pistola

Assalto armato nella notte in una villetta alla periferia di Canicattì. Tre uomini col volto coperto e armati di pistola hanno sorpreso nel sonno una dottoressa di 60 anni e l’anziana madre, costringendole sotto minaccia a consegnare denaro e gioielli. Prima di fuggire a bordo di una Fiat 500, i banditi hanno sottratto anche i cellulari delle vittime per impedire un immediato allarme.

Le donne sono rimaste illesi ma fortemente scosse. Il bottino, seppur non ancora quantificato, viene definito ingente. Indagano i carabinieri che hanno già acquisito dei filmati di videosorveglianza.