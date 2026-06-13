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Rapina in una villa a Canicattì, madre e figlia minacciate con una pistola

Redazione

Rapina in una villa a Canicattì, madre e figlia minacciate con una pistola

Sab, 13/06/2026 - 15:07

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Assalto armato nella notte in una villetta alla periferia di Canicattì. Tre uomini col volto coperto e armati di pistola hanno sorpreso nel sonno una dottoressa di 60 anni e l’anziana madre, costringendole sotto minaccia a consegnare denaro e gioielli. Prima di fuggire a bordo di una Fiat 500, i banditi hanno sottratto anche i cellulari delle vittime per impedire un immediato allarme.

Le donne sono rimaste illesi ma fortemente scosse. Il bottino, seppur non ancora quantificato, viene definito ingente. Indagano i carabinieri che hanno già acquisito dei filmati di videosorveglianza. 

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