Caltanissetta, progetto Civico Italia: Annalisa Petitto e Massimo Arena eletti nella Direzione nazionale

Dal palco nazionale di Roma alla provincia di Caltanissetta: Progetto Civico Italia avvia il proprio percorso come nuova forza politica nazionale, raccogliendo la sfida lanciata da Alessandro Onorato di costruire una casa per amministratori, esperienze civiche e territori. In questo quadro nazionale, la provincia di Caltanissetta entra nella Direzione nazionale di Progetto Civico Italia con l’elezione di Annalisa Petitto, consigliere comunale e provinciale di Caltanissetta, e di Massimo Arena, esponente civico di Niscemi. L’assemblea nazionale, svoltasi venerdì 12 giugno al Palazzo dei Congressi dell’EUR, è stata raccontata dalla stampa nazionale come il debutto del “partito degli amministratori” e come l’evoluzione del progetto civico in una nuova forza organizzata, chiamata a mettere in rete sindaci, consiglieri, amministratori locali, competenze territoriali e cittadini impegnati.

Annalisa Petitto

Non a caso lo slogan scelto per l’appuntamento, “Facciamolo succedere”, richiama la volontà di trasformare il civismo da testimonianza locale a proposta politica nazionale. All’iniziativa hanno preso parte tutti i leader del campo progressista, tra cui Giuseppe Conte, Elly Schlein, Riccardo Magi, Enzo Maraio, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, a conferma dell’attenzione politica suscitata da Progetto Civico Italia e della volontà di aprire una fase nuova, capace di valorizzare le energie civiche dentro un percorso politico più ampio, plurale e radicato nei territori. Si tratta di un riconoscimento politico significativo per il territorio nisseno, che conferma il radicamento e la crescita del progetto civico anche nella provincia di Caltanissetta.

Massimo Arena

Un percorso che, negli ultimi mesi, ha messo al centro l’ascolto delle comunità locali, la partecipazione dei cittadini e la volontà di costruire una proposta politica concreta, seria e vicina ai bisogni reali dei territori. La Sicilia sarà rappresentata nella Direzione nazionale anche da Antonio Ferrante, Enzo Napoli, Mariella Sottile e Cesare Mattagliano, all’interno di un quadro regionale che vede Carmelo Miceli nel ruolo di coordinatore regionale di Progetto Civico Italia. «L’elezione nella Direzione nazionale — dichiara Annalisa Petitto — e’ una responsabilità ancora maggiore nei confronti della provincia di Caltanissetta. Porteremo dentro Progetto Civico Italia la voce dei nostri territori, delle comunità locali, degli amministratori e dei cittadini che chiedono una politica seria, concreta, libera da logiche di appartenenza fine a sé stessa e capace di occuparsi dei problemi reali».

«La presenza del Nisseno nella Direzione nazionale — prosegue Arena — dimostra che anche dai territori spesso considerati periferici può partire una proposta politica credibile. Progetto Civico Italia nasce proprio per valorizzare le esperienze civiche, le competenze amministrative e le energie migliori delle comunità locali. Il nostro impegno sarà quello di contribuire alla costruzione di un progetto aperto, rivolto ai giovani lontani dalla loro terra e dalla politica, capace di parlare alla Sicilia e al Paese».Per la provincia di Caltanissetta, l’elezione di Annalisa Petitto e Massimo Arena costituisce dunque un segnale di attenzione e centralità all’interno del nuovo percorso nazionale di Progetto Civico Italia, confermando la volontà di rafforzare una rete civica capace di dialogare con cittadini, amministratori, associazioni, mondi produttivi e realtà sociali del territorio.