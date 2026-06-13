Marianopoli, per un guasto sospesa la distribuzione idrica

Informiamo che, a seguito di una comunicazione ricevuta da Siciliacque, si è verificata una interruzione della fornitura idrica a causa di un guasto lungo la rete di adduzione. Per tale motivo, nel comune di Marianopoli, nella giornata odierna sarà completata esclusivamente la distribuzione già in corso. A partire da domani, la distribuzione idrica sarà sospesa fino al ripristino della fornitura da parte di Siciliacque. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sull’evoluzione dell’intervento e sui tempi di ripresa del servizio. Ci scusiamo per il disagio. È quanto si legge in una nota di Caltaqua.