Bocelli, ‘mia madre non ascoltò i medici, devo tutto a quella scelta’. Il messaggio del cantante alla manifestazione di Pro Vita

“La vita, quando viene accolta e non temuta, moltiplica e le civiltà che hanno prosperato sono quelle che hanno investito sulle nuove generazioni”. È il messaggio che Andrea Bocelli ha inviato alla manifestazione “Scegliamo la Vita”, che si sta svolgendo in queste ore per a Roma. Bocelli ha ricordato la vicenda di sua madre, “a cui i medici sconsigliarono di portare avanti la gravidanza, ma scelse di fidarsi della vita e di non sottrarsi. Devo tutto a quella scelta” ha spiegato il cantante, le cui parole sono state accolte con entusiasmo dagli organizzatori: “Ci stimola – hanno dichiarato – a ribadire che una società davvero sana e progredita è quella che tutela la vita dal concepimento alla morte naturale e che dunque sono irricevibili quelle proposte legislative e culturali che vorrebbero tutte incentivare il suicidio assistito, l’eutanasia e la soppressione di un innocente tramite l’aborto, anche quello farmacologico sempre più liberalizzato”