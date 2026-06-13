Calenda: “Vannacci vicino a Russia è minaccia a sicurezza nazionale”

“Non scherziamo, Vannacci è una minaccia alla sicurezza nazionale”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine del Forum in Masseria 2026, affermando che il leader di FnV è vicino alle posizioni della Russia, che attua azioni di spionaggio nei nostri confronti. “Vannacci è da molto, molto tempo vicino alla Russia”, ha aggiunto Calenda, specificando che i russi hanno fatto 4 mila attacchi cyber