Vannacci dalla Gruber parla di Destra “autentica”. Meloni: “Siamo noi la vera Destra”

Durante il dibattito parlamentare in vista del prossimo G7 e del Consiglio europeo , la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato il primo affondo politico diretto nei confronti di Futuro Nazionale , il movimento guidato dal generale.

L’intervento è arrivato durante la replica alle osservazioni formulate dal deputato Emanuele Pozzolo, ex FdI .

Pur senza citare esplicitamente Vannacci, il riferimento è apparso chiaro.

Meloni ha rivendicato l’azione del Governo ricordando che l’Esecutivo sta portando avanti gli impegni contenuti nel programma a con cui il centrodestra si è presentato agli elettori.

La premier ha poi sottolineato come alcuni parlamentari oggi confluiti nell’orbita di Futuro Nazionale siano stati eletti nelle liste della coalizione di Governo , evidenziando che in diverse occasioni hanno votato contro la fiducia all’Esecutivo.

Un comportamento che, secondo Meloni , li ha di fatto collocati sulle stesse posizioni delle opposizioni parlamentari.