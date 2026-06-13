Migrante torna a Lampedusa 10 giorni dopo l’espulsione, arrestato

Era stato rimpatriato in Tunisia, con accompagnamento alla frontiera aerea di Roma, il 30 maggio scorso. Tre giorni fa, nonostante il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Agrigento e il divieto di reingresso in Italia e nell’area Schengen, è tornato a Lampedusa, sbarcando assieme ad altri 23 migranti. E’ un tunisino 37enne che è stato arrestato dai poliziotti della Squadra mobile per violazione del divieto di reingresso in Italia. L’uomo ha dichiarato, all’atto dell’identificazione, generalità leggermente diverse, ma è stato riconosciuto grazie alla comparazione delle impronte digitali acquisite dopo il primo sbarco.

Arrestato anche un altro tunisino, che era sempre sullo stesso barcone soccorso tre giorni fa, che è risultato essere stato espulso, sempre con accompagnamento alla frontiera, dal prefetto di Imperia nel febbraio del 2025. Quest’ultimo non sarebbe potuto tornare in Italia per 10 anni. Entrambi sono stati posti ai domiciliari all’interno dell’hotspot di contrada Imbriacola