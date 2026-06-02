Italia. Ragazza di 18 anni accoltella il fidanzato, “l’ho fatto per difendermi”

Ha 18 anni come lui e l’ha colpito con un coltello da cucina al culmine di una violenta lite, procurandogli un taglio in testa per il quale il ragazzo ha avuto una prognosi di sette giorni. E l’ha fatto perché la discussione era degenerata e lui aveva cominciato a picchiarla, così non le era rimasta altra scelta che difendersi. Protagonisti della vicenda sono due giovanissimi appena 18enni di origine peruviana che vivono insieme a Torino in un’abitazione vicino alle facoltà scientifiche dell’università, non distante dal Po. L’episodio risale al tardo pomeriggio di venerdì 29 maggio, poco prima dell’ora di cena quando il diciottenne, con un vistoso taglio sul capo, è stato trovato in strada, in via Ormea all’angolo con corso Raffaello, non distante da dove la lite era avvenuta.

Era terra, ma non chiedeva aiuto. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri della compagnia San Carlo e della stazione di San Salvario. In un primo momento il diciottenne ha rifiutato con decisione di essere soccorso, ma la ferita sanguinava copiosamente e ha acconsentito a essere portato in ospedale. Ai militari il giovane ha detto: “Sono stato aggredito da un gruppo di ragazzi giovani stranieri, una baby gang di marocchini, mi hanno colpito alla testa con un coccio di bottiglia”. Una ricostruzione di cui però gli investigatori non hanno trovato riscontro. La ferita era un taglio netto, non frutto di colpi, decisamente poco compatibile con la traiettoria e i bordi frastagliati di una bottiglia rotta. I carabinieri sono quindi tornati a sentire il diciottenne, che, messo di fronte alle incongruenze del proprio racconto, ha ammesso di avere mentito, sostenendo di averlo fatto per non mettere nei guai la compagna. Ha spiegato quindi che a colpirlo era stata la ragazza, con un coltello da cucina, dopo una violenta discussione nata all’interno dell’appartamento.

I militari delle due stazioni, insieme ai colleghi del reparto Radiomobile, si sono messi quindi alla ricerca della fidanzata. L’hanno trovata in breve e la ragazza ha riferito subito di avere utilizzato il coltello, spiegando però le sue ragioni: “l’ho fatto per difendermi”. L’accaduto e le dichiarazioni di entrambi sono al vaglio degli inquirenti e al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del Codice