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Il ragazzo del video choc lascia l’Italia, ‘fallito piano bella vita’

Redazione

Il ragazzo del video choc lascia l’Italia, ‘fallito piano bella vita’

Lun, 22/06/2026 - 15:28

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Ancora un reel da parte del ragazzo di Ceriale, di origine marocchina, autore del video choccante girato subito dopo l’incidente che è costato la vita a Sofia Barberi, 23 anni e lesioni gravissime per Elena B., passeggera sul motorino, alla quale è stato amputato un piede. “Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia, remigrazione” dice citando il generale Vannacci e sorridendo, riprendendosi mentre sta per imbarcarsi, all’aeroporto di Malpensa, su un volo di una compagnia aerea low cost.

“Mi ha rovinato la vita sto incidente – dice ancora -. Mi tocca cambiare vita, guarda qua, porca p… Meno male che prendo tutto sul ridere, se no qua…”. Il ragazzo è partito stamani, probabilmente per l’Olanda

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