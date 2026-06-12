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Haaland, altro che Mondiali: va a vedere l’hockey

AdnKronos

Haaland, altro che Mondiali: va a vedere l’hockey

Ven, 12/06/2026 - 21:36

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(Adnkronos) –
Mondiali 2026? No, hockey. Erling Haaland ha scelto di seguire la Nhl, il massimo campionato americano di hockey su ghiaccio, piuttosto che assistere alle partite della Coppa del Mondo, in cui sarà impegnata la sua Norvegia. L'attaccante del Manchester City è stato infatti ripreso dalle telecamere mentre assisteva a gara-5 della Stanley Cup tra i Carolina Hurricanes e Vegas Golden Knights. In attesa dell'esordio al Mondiale, che avverà mercoledì 17 giugno contro l'Iraq, Haaland e alcuni compagni di Nazionale hanno assistito alla partita, immortalando le loro esultanze sui social, con i video che sono diventati rapidamente virali.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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