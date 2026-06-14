Formula 1, ordine d’arrivo del Gp Barcellona e classifica Mondiale

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Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona e accorcia su Andrea Kimi Antonelli nel Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 14 giugno, il pilota della Ferrari ha conquistato la sua prima vittoria con la Rossa, precedendo la Mercedes di George Russell, che partiva dalla pole position, e la McLaren di Lando Norris. L'inglese, sette volte campione del mondo, può così approfittare del ritiro di Andrea Kimi Antonelli a tre giri dalla fine, con l'italiano che resta leader della classifica Piloti. Ecco l'ordine d'arrivo del Gp di Barcellona e la nuova graduatoria dei Mondiali. L'ordine d'arrivo del Gran Premio di Barcellona 1 Lewis Hamilton (Ferrari) 2 George Russell (Mercedes) +19.561 3 Lando Norris (McLaren) +23.719 4 Max Verstappen (Red Bull) +40.497 5 Oscar Piastri (McLaren) +58.793 6 Isack Hadjar (Red Bull) 1 giro 7 Pierre Gasly (Alpine) 1 giro 8 Franco Colapinto (Alpine) 1 giro 9 Liam Lawson (Racing Bulls) 1 giro 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1 giro 11 Gabriel Bortoleto (Audi) 2 giri 12 Carlos Sainz (Williams) 2 giri 13 Esteban Ocon (Haas) 2 giri 14 Sergio Perez (Cadillac) 3 giri 1 Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 punti 2 Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 punti 3 George Russell (Mercedes) – 106 punti 4 Charles Leclerc (Ferrari) – 75 punti 5 Lando Norris (McLaren) – 73 punti 6 Oscar Piastri (McLaren) – 68 punti 7 Max Verstappen (Red Bull) – 55 punti 8 Pierre Gasly (Alpine) – 41 punti 9 Isack Hadjar (Red Bull) – 34 punti 10 Liam Lawson (Racing Bulls F1 Team) – 26 punti 11 Franco Colapinto (Alpine) – 19 punti 12 Oliver Bearman (Haas) – 18 punti 13 Arvid Lindblad (Racing Bulls F1 Team) – 12 punti 14 Carlos Sainz Jr. (Williams) – 6 punti 15 Alexander Albon (Williams) – 5 punti 16 Esteban Ocon (Haas) – 3 punti 17 Gabriel Bortoleto (Audi F1 Team) – 2 punti 18 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Mercedes – 262 punti Ferrari – 190 punti McLaren – 141 punti Red Bull – 89 punti Alpine – 60 punti Racing Bulls – 38 punti Haas – 21 punti Williams – 11 punti Audi – 2 punti Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 punti

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