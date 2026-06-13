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F1 Gp Barcellona, la griglia di partenza

AdnKronos

F1 Gp Barcellona, la griglia di partenza

Sab, 13/06/2026 - 17:41

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(Adnkronos) – La griglia di partenza del Gp di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il britannico George Russell in pole position con la Mercedes, accanto a lui in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton. Decimo Charles Leclerc con l'altra rossa dopo l'incidente avvenuto nel Q3.  
Prima fila
 1. George Russell – Mercedes – 1'14''679 2. Lewis Hamilton – Ferrari – 1'14''743 
Seconda fila
 3. Kimi Antonelli – Mercedes – 1'14''998 4. Lando Norris – McLaren – 1'15''001 
Terza fila
 5. Max Verstappen – Red Bull – 1'15''021 6. Isack Hadjar – Red Bull – 1'15''077 
Quarta fila
 7. Oscar Piastri – McLaren – 1'15''090 8. Liam Lawson – Racing Bulls – 1'16''542 
Quinta fila
 9. Nico Hulkenberg – Audi – 1'16''657 10. Charles Leclerc – Ferrari – DNF (incidente) 
Sesta fila
 11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 12. Gabriel Bortoleto (Audi) 
Settima fila
 13. Franco Colapinto (Alpine) 14. Pierre Gasly (Alpine) 
Ottava fila
 15. Oliver Bearman (Haas) 16. Carlos Sainz (Williams) 
Nona fila
 17. Esteban Ocon (Haas) 18. Alexander Albon (Williams) 
Decima fila
 19. Sergio Perez (Cadillac) 20. Valtteri Bottas (Cadillac) 
Undicesima fila
 21. Lance Stroll (Aston Martin) 22. Fernando Alonso (Aston Martin). 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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