F1 Gp Barcellona, la griglia di partenza

(Adnkronos) – La griglia di partenza del Gp di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il britannico George Russell in pole position con la Mercedes, accanto a lui in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton. Decimo Charles Leclerc con l'altra rossa dopo l'incidente avvenuto nel Q3.
Prima fila
1. George Russell – Mercedes – 1'14''679 2. Lewis Hamilton – Ferrari – 1'14''743
Seconda fila
3. Kimi Antonelli – Mercedes – 1'14''998 4. Lando Norris – McLaren – 1'15''001
Terza fila
5. Max Verstappen – Red Bull – 1'15''021 6. Isack Hadjar – Red Bull – 1'15''077
Quarta fila
7. Oscar Piastri – McLaren – 1'15''090 8. Liam Lawson – Racing Bulls – 1'16''542
Quinta fila
9. Nico Hulkenberg – Audi – 1'16''657 10. Charles Leclerc – Ferrari – DNF (incidente)
Sesta fila
11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 12. Gabriel Bortoleto (Audi)
Settima fila
13. Franco Colapinto (Alpine) 14. Pierre Gasly (Alpine)
Ottava fila
15. Oliver Bearman (Haas) 16. Carlos Sainz (Williams)
Nona fila
17. Esteban Ocon (Haas) 18. Alexander Albon (Williams)
Decima fila
19. Sergio Perez (Cadillac) 20. Valtteri Bottas (Cadillac)
Undicesima fila
21. Lance Stroll (Aston Martin) 22. Fernando Alonso (Aston Martin).
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(Adnkronos) – La griglia di partenza del Gp di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il britannico George Russell in pole position con la Mercedes, accanto a lui in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton. Decimo Charles Leclerc con l'altra rossa dopo l'incidente avvenuto nel Q3.