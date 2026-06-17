Caltanissetta, a 9 anni la nissena Chantal Capuzzo è Campionessa d’Europa: conquista 10 ori ai Campionati Europei di danza a Chisinau

A soli 9 anni conquista il gradino più alto del podio ai Campionati Europei di danza a Chisinau, Moldavia. Chantal Capuzzo, atleta del Asd Dance Lab Studio, ha compiuto un’impresa straordinaria: 10 medaglie d’oro vinte in un solo giorno di gara, ballando più di 80 balli.La giovanissima ballerina ha gareggiato in classe A, categoria 11/12, 13/14 e Solo Open, contro batterie da 29 atlete di varie nazionalità, conquistando 10 primi posti. Un en plein assoluto che conferma un talento nato, capace di gareggiare e vincere anche contro avversarie più grandi di lei.Non è il primo exploit: solo due mesi fa, a Napoli, Chantal si era aggiudicata 6 primi posti portando a casa 6 medaglie d’oro. A rendere l’impresa europea ancora più grande è il fatto che Chantal è partita da sola.

Lei che in questi anni non era mai stata lasciata un secondo senza la sua mamma, a 9 anni ha affrontato da sola la trasferta a Chisinau. Con la sua grinta ha conquistato il campionato. I suoi genitori sono orgogliosi di avere una figlia così talentuosa. “Noi abbiamo assistito davanti a un telefono alle sue vittorie: ci ha fatto gridare e piangere”. Per la nostra città è un grandissimo orgoglio nisseno. Grande la soddisfazione dei maestri Debora Macaluso e Davide Fumagalli della Asd Dance Lab Studio, che si sono presi cura di lei a 360 gradi, seguendola e sostenendola in ogni momento come farebbe una famiglia. E non ne finita. Fra 3 giorni Chantal affronterà a Casagiove (Napoli) il Campionato Italiano.

A 9 anni Chantal ha dimostrato che quando hai cuore, coraggio,e talento puoi vincere 10 volte in un giorno contro 29 avversari anche più grandi. E far sognare una città intera.Il ringraziamento va sia ai maestri Debora Macaluso nonché Presidente regionale della Fida Italia e Davide Fumagalli, sia a Chantal che è una stella della danza latino-americana. Da ora, Chantal continuerà a prepararsi per la stagione agonistica, con l’obiettivo di rappresentare al meglio la sua scuola e la Fida Italia Sicilia. I suoi maestri la accompagneranno in un percorso di crescita e di sfide, portandola a competere nelle più importanti gare estere.Complimenti a Chantal per questo incredibile risultato.