Effetto ‘soldi trovati’ sulla quattordicesima il motivo psicologico che ci porta a bruciarla subito

(Adnkronos) – Ogni anno circa 7 milioni di lavoratori italiani ricevono la quattordicesima. E ogni anno, per la maggior parte di loro, quella somma scompare entro poche settimane. Non perché guadagnino poco, ma perché il denaro percepito come extra attiva un meccanismo psicologico preciso: l'effetto 'soldi trovati', che porta a spenderli con criteri completamente diversi da quelli applicati allo stipendio ordinario. E' una trappola prevedibile e prevenibile. Una somma extra che coincide con l'inizio dell'estate e che, nella maggior parte dei casi, ha già una destinazione precisa ancora prima di essere accreditata sul conto corrente: vacanze, acquisti rimandati, spese per la famiglia, lavori domestici o semplicemente qualche sfizio rimasto in sospeso durante l'anno. Eppure, proprio questa disponibilità aggiuntiva può trasformarsi in una trappola silenziosa. Quando il denaro viene percepito come "extra", infatti, tende a essere gestito in modo diverso rispetto allo stipendio ordinario, spesso con minore attenzione e maggiore propensione alla spesa impulsiva. Secondo Marco Casario, investitore professionista, divulgatore finanziario e autore del libro I 4 pilastri dell'indipendenza finanziaria, il problema non riguarda tanto l'importo della quattordicesima, quanto il significato psicologico che le persone le attribuiscono. "La quattordicesima – spiega – è il test più onesto del tuo rapporto con il denaro. Settimane prima che arrivi, hai già deciso dove andrà, e quasi sempre la decisione è emotiva, non finanziaria. Il punto non è quanto guadagni. Il punto è che nessuno ti ha mai insegnato a separare il denaro che ti fa stare bene oggi da quello che ti protegge domani. E questo non è un caso: è un sistema che funziona meglio quando tu non ci pensi".

Il fenomeno si accentua proprio nei mesi estivi. Tra ferie, prenotazioni, attività per i figli, matrimoni, eventi e occasioni sociali, la pressione alla spesa aumenta sensibilmente. Le banche stesse ti propongono prestiti per le vacanze proprio a giugno. Non si tratta necessariamente di acquisti superflui: spesso sono spese legittime e pianificate. Tuttavia, la disponibilità immediata di liquidità può spingere molte persone ad allargare il proprio budget più di quanto previsto, generando un effetto che si manifesta soltanto nei mesi successivi. "Una domanda molto utile da porsi – sottolinea Casario – prima di utilizzare la quattordicesima è questa: questa spesa, tra sei mesi, la rifarei? Se la risposta è no, hai appena trovato il margine di manovra che credevi di non avere. La quattordicesima media in Italia vale circa 1.200 euro. Se ne investi anche solo una parte, diciamo la metà, ogni anno per vent'anni con un rendimento medio del mercato del 7%, diventano oltre 25.000 euro. Non è rinuncia: è aritmetica”. Cambiare prospettiva temporale aiuta a prendere decisioni più consapevoli e spesso porta a conclusioni molto diverse rispetto a quelle dettate dall'immediato. Per questo motivo, una strategia efficace può essere quella di attribuire fin da subito una funzione specifica a ogni parte della somma ricevuta. Una quota può essere destinata alle vacanze o al tempo libero, una alla creazione o al rafforzamento di un fondo per gli imprevisti e una agli obiettivi futuri, come formazione, investimenti o progetti personali. Non esiste una formula universale valida per tutti, ma esiste un principio che accomuna le situazioni finanziarie più solide: decidere in anticipo dove andrà il denaro, invece di lasciare che siano le circostanze a determinarne l'utilizzo. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda il crescente ricorso ai pagamenti rateizzati. Sapere che una mensilità aggiuntiva è in arrivo porta spesso molte persone ad anticipare acquisti o a sottoscrivere finanziamenti confidando nelle entrate future. "Le rate – dice – sono lo strumento perfetto per farti dimenticare quanto stai spendendo. Rendi invisibile il costo totale e il cervello smette di valutarlo. Non è un difetto delle persone, è il design del prodotto: le banche e le finanziarie sanno esattamente cosa stanno facendo quando ti offrono 'solo 49 euro al mese'. Il mio consiglio è applicare una regola semplice: se non puoi permetterti di pagarlo in un'unica soluzione, probabilmente non puoi permettertelo.La libertà finanziaria nasce dalla capacità di scegliere, non dall'accumulo di impegni futuri. In quest'ottica la quattordicesima può diventare molto più di una semplice entrata extra estiva. Può rappresentare un'opportunità concreta per rafforzare la propria stabilità economica, affrontare con maggiore serenità eventuali imprevisti e costruire margini di sicurezza che spesso fanno la differenza nei mesi successivi. Perché una buona gestione del denaro non significa rinunciare alle vacanze o ai propri desideri, ma trovare un equilibrio sostenibile tra il benessere di oggi e la tranquillità di domani".

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