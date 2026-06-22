CUPRA Raval Edge Plus debutta in Italia

(Adnkronos) – CUPRA amplia la gamma della sua compatta elettrica con l’arrivo della nuova CUPRA Raval Edge Plus, una versione sviluppata specificamente per il mercato italiano e pensata per offrire un livello superiore di equipaggiamenti senza rinunciare al carattere dinamico che contraddistingue il modello. Dopo il buon riscontro ottenuto dalle versioni di lancio, il marchio introduce una nuova proposta destinata a rafforzare ulteriormente la presenza della Raval nel segmento delle elettriche compatte. La nuova configurazione punta a valorizzare le qualità già apprezzate del modello, combinando dimensioni contenute, tecnologie avanzate e una dotazione particolarmente ricca. Con una lunghezza di circa quattro metri, la Raval conferma la propria vocazione urbana, mantenendo però un abitacolo spazioso e una capacità di carico adatta all’utilizzo quotidiano. La nuova CUPRA Raval Edge Plus è equipaggiata con il motore elettrico da 155 kW, pari a 211 CV, alimentato da una batteria da 52 kWh. Sul piano estetico si distingue per la colorazione Plasma iridescente, i cerchi in lega Vandal Copper da 19 pollici e i vetri posteriori oscurati. Tra gli equipaggiamenti di serie figurano il climatizzatore automatico bi-zona, il sistema Keyless Advanced con Digital Key, l’antifurto volumetrico, la videocamera posteriore, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la funzionalità Vehicle to Load, che permette di alimentare dispositivi esterni tramite la batteria dell’auto. La dotazione comprende inoltre il pacchetto Light & Sound, che aggiunge l’impianto audio Premium by Sennheiser, lo Smartlight 2.0 e il cavo di ricarica Mode 3 Type 2. Con un prezzo di listino di 31.950 euro chiavi in mano, la nuova versione punta a rappresentare una delle offerte più interessanti della gamma. L’obiettivo è quello di proporre un modello capace di coniugare design distintivo, piacere di guida e praticità, mantenendo elevato il contenuto tecnologico e il comfort a bordo.

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