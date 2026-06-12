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Cospito e 41bis, tribunale Sorveglianza Roma si riserva: nei prossimi giorni la decisione

AdnKronos

Cospito e 41bis, tribunale Sorveglianza Roma si riserva: nei prossimi giorni la decisione

Ven, 12/06/2026 - 14:54

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(Adnkronos) – Il tribunale di Sorveglianza di Roma si è riservato di decidere sul reclamo presentato dalla difesa di Alfredo Cospito contro la decisione del ministero della Giustizia di rinnovare per due anni il regime di detenzione del 41bis per l’anarchico.  La decisione arriverà nei prossimi giorni. Durante l’udienza di questa mattina fuori dal tribunale di Sorveglianza si è svolto un sit-in in solidarietà di Cospito, che si trova detenuto a Sassari al regime del carcere duro dal 2022.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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